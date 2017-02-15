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﻿2017-02-15, 12:59
Пенсионное дело: одесситы могут оплатить недостачу

Одесситам напоминают, что в случае, если граждане достигли пенсионного возраста, однако не обладают достаточным рабочим стажем для получения пенсионных выплат, они могут оформить с Пенсионным фондом страховой договор и заплатить за "недостачу".

Замначальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области Татьяна Яворская сообщила , что по законодательству для начисления пенсий женщины должны иметь не менее 30 лет трудового стажа, мужчины — 35, но граждане могут "докупить" себе недостающие годы стажа.

За каждый недостающий месяц нужно заплатить по 420 гривен. Расчет будет производиться с момента обращения в социальное учреждение.

Однако при этом, согласно законодательству, на оформление пенсии могут рассчитывать люди, чей рабочий стаж равняется 15 годам. Если меньше — пенсия не начисляется. 

Одесситы смогут оформить пенсии онлайн

Напомним, в ближайшее время одесситы смогут оформлять свои пенсии в онлайн-режиме, а не выстаивать огромнейшие очереди в душных коридорах управлений пенсионного фонда. 

 


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