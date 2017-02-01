2017-02-01, 10:42

Перечень расходов, которые необходимо знать одесским предпринимателям

Порядок налогообложения доходов физических лиц - предпринимателей определен статьей 177 Налогового кодекса Украины.

Объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, т.е. разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физического лица - предпринимателя.

Перечень расходов, непосредственно связанных с получением доходов физическим лицом - предпринимателем от проведения хозяйственной деятельности на общей системе налогообложения:

- расходы, в состав которых включается стоимость сырья, материалов, товаров, которые образовывают основу для изготовления (продажи) продукции или товаров/услуг;

- расходы на оплату труда физических лиц, которые находятся в трудовых отношениях с таким налогоплательщиком (далее - работники);

- обязательные выплаты, а также компенсация стоимости услуг, которые предоставляются работникам в случаях, предусмотренных законодательством, взносы налогоплательщика на обязательное страхование жизни или здоровья работников в случаях, предусмотренных законодательством;

- суммы налогов, сборов, которые связаны с проведением хозяйственной деятельности такого физического лица - предпринимателя (кроме налога на добавленную стоимость для физического лица - предпринимателя, зарегистрированного как плательщик налога на добавленную стоимость, и акцизного налога, налога на доходы физических лиц с дохода от хозяйственной деятельности, налога на имущество);

- другие расходы, в состав которых включаются расходы, которые связаны с ведением хозяйственной деятельности, к которым относятся расходы на командировку наемных работников, на услуги связи, рекламы, платы за расчетно-кассовое обслуживание, на оплату аренды, ремонт и эксплуатацию имущества, которое используется в хозяйственной деятельности, на транспортировку готовой продукции (товаров), транспортно-экспедиционные и другие услуги, связанные с транспортировкой продукции (товаров), стоимость приобретенных услуг, прямо связанных с производством товаров, выполнением работ, предоставлением услуг.

Физические лица - предприниматели на общей системе налогообложения имеют право (по собственному желанию) включать в состав расходов, связанных с проведением их хозяйственной деятельности, амортизационные отчисления с соответствующим ведением отдельного учета таких расходов.

Более детально с таким разъяснением можно ознакомиться на официальном веб-портале Государственной фискальной службы Украины в Общедоступном информационно-справочном ресурсе (категория 104.05).