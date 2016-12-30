2016-12-30, 20:01

Перед увольнением строительный вице-мэр Одессы раскрыл секреты благоустройства

Одесские депутаты утвердили границы зеленой зоны Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи и Дубовой рощи.



Причем, произошло это с подачи вице-мэра Одессы Вячеслава Шандрыка, который вчера подал в отставку, - пишет ivasi.news

Напоследок на брифинге Шандрык сообщил, что городские власти в первую очередь установят вокруг парка ограждения, препятствующие проезду машин.

Далее планируется целый комплекс мер, призванных превратить парк мемориала в зону комфортного отдыха одесситов.

Проект решения горисполкома о назначении управления дорожного хозяйства Одесского горсовета заказчиком разработки проектно-бюджетной документации и выполнения работ по капитальному ремонту территории, прилегающей к Мемориалу 411 батареи уже опубликован на сайте горсовета и датирован 21 декабря 2016 года.

«Когда проектная документация будет разработана, мы ее презентуем. Задача сделать благоустройство так, чтобы было невозможно заезжать на территорию парка машинам», — обещает Шандрык.





В мэрию уже долгое время поступают жалобы по поводу дебошей и пьяных пикников в зеленой зоне. Откликаясь на просьбы горожан навести порядок в парке 411 батареи, бюджетная комиссия провела специальное заседание 4 августа нынешнего года, по итогам которого её председатель Оксана Гончарук обратилась с письмом к вице-мэру Андрею Котляру с просьбой о содействии в решении этого вопроса.







«В парк, где гуляют мамы с детьми, занимаются спортом взрослые и дети, каждый выходные и праздничные дни заезжают машины, жарятся шашлыки в несанкционированных местах, распиваются спиртные напитки,— написано в обращении Гончарук. — Также существует большая проблема с выгулом собак, в том числе бойцовских пород, без поводков и намордников». Депутаты предложили снабдить территорию парка предупредительными знаками о запрете въезда авто, а при необходимости — даже перекопать въезд на территорию мемориала, пишет Гончарук. Кроме того, они высказались за размещение в парке информационных табличек с правилами поведения для отдыхающих и организовать патрулирование территории, для чего выделить КП «Муниципальная охрана» 240 тыс грн.

После встречи членов бюджетной комиссии с и.о.директора коммунального предприятия Одесского городского совета «Муниципальная охрана» В. Осипчуком 25 августа план мероприятий по охране парка был согласован. А 11 ноября состоялось еще одно заседание бюджетной комиссии Одесского городского совета.

«С целью предотвращения заезда транспортных средств на территорию рекреационной зоны природно-заповедного фонда, зеленой зоны прилегающей к краеведческому музею «Мемориал горничной обороны Одесса 411 береговой батареи»,а также сохранения зеленой зоны «Дубовой рощи», рекомендовать начальнику управления дорожного хозяйства Одесского городского совета Шмагаю А.В. подготовить и вынести на рассмотрение исполнительного комитета Одесского городского совета решение «О назначении управления дорожного хозяйства Одесского городского совета заказчиком на разработку проектно-сметной документации на благоустройства зеленой зоны Парка на мемориале “411-ой батареи”, в том числе с устройством парковочных карманов с тротуарами по ул. Ореховой,ул.Марии Демченко,ул.Карла Либкнехта в г.Одессе», — написано в решении комиссии.

Как сообщила Оксана Гончарук, ограждениями, препятствующими въезду машин на территорию парка, станут высокие бюрдюры: «Они не будут портить общий вид, однако авто через них не переедут».

Отметим, что в начале декабря депутаты горсовета также утвердили границы зеленой зоны Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи. Согласованы границы более 11 тысяч квадратных метров площади.