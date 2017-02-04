2017-02-04, 12:36

Переименование в Одессе: экономика борьбы с прошлым (ВИДЕО)

На этой неделе в студии 7 канала развернулась дискуссия по поводу декоммунизации в Одессе: сколько это стоит и кто этому сопротивляется.



Среди спикеров была приглашена и главный редактор издания "Деловая Одесса", поскольку в этой теме экономическая составляющая ничуть не меньше политической.

Переименовывают, таблички на домах меняют, а проблемы в городе и государстве остаются. Очень удобно спрятаться за новой вывеской...

"Только на таблички для домов из этого списка нужно потратить МИНИМУМ 2,5 миллиона гривен. Плюс - личные расходы граждан по обмену документов. А что бы выбрали Вы? Вылечить на эти деньги военных из Авдеевки, дать двум с половиной тысячам пенсионеров по штуке единоразовой помощи, поставить пять лифтов - или яростную борьбу с коммунистическим прошлым за деньги налогоплательщиков?", - спрашивает главный редактор "Деловой Одессы" Елена Жура.

У каждого - собственное мнение и свой выбор, который представил в студии журналист Сергей Братчук.

Напомним, ранее в Одессе сняли сатирическую короткометражку под названием "Таблички" о декоммунизации и переименовании улиц.



