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2017-02-04, 12:36
Переименование в Одессе: экономика борьбы с прошлым (ВИДЕО)
На этой неделе в студии 7 канала развернулась дискуссия по поводу декоммунизации в Одессе: сколько это стоит и кто этому сопротивляется.
Переименовывают, таблички на домах меняют, а проблемы в городе и государстве остаются. Очень удобно спрятаться за новой вывеской...
"Только на таблички для домов из этого списка нужно потратить МИНИМУМ 2,5 миллиона гривен. Плюс - личные расходы граждан по обмену документов. А что бы выбрали Вы? Вылечить на эти деньги военных из Авдеевки, дать двум с половиной тысячам пенсионеров по штуке единоразовой помощи, поставить пять лифтов - или яростную борьбу с коммунистическим прошлым за деньги налогоплательщиков?", - спрашивает главный редактор "Деловой Одессы" Елена Жура.
У каждого - собственное мнение и свой выбор, который представил в студии журналист Сергей Братчук.
Напомним, ранее в Одессе сняли сатирическую короткометражку под названием "Таблички" о декоммунизации и переименовании улиц.
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