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2017-02-16, 14:06
Переполох: Одессу окутали клубы дыма (ВИДЕО)
Огромные клубы дыма, которые были видны сегодня в центре Одессы не на шутку переполошили жителей.
"Спасатели уже работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства случившегося. Подробности будут позже", – заверили в ведомстве.
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