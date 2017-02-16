2017-02-16, 14:06

Переполох: Одессу окутали клубы дыма (ВИДЕО)

Огромные клубы дыма, которые были видны сегодня в центре Одессы не на шутку переполошили жителей.



Как выяснилось, в районе Заставы на улице Стекольной в подвальном помещении крышечного завода - пожар.



По словам сотрудников завода, в подвале находился мусор и старая резина.



Площадь пожара около 50 квадратных метров. Очевидцы говорят, что примерно столько же дыма было во время пожара на Гагаринском плато.

"Спасатели уже работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства случившегося. Подробности будут позже", – заверили в ведомстве.









