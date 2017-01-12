2017-01-12, 17:23

Перестрелка в Одессе между экс-замом прокурора и экс-воином АТО (ФОТО)

Сегодня в центре Одессы на улице Приморской между двумя мужчинами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой они выхватили оружие и начали перестрелку, сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы.

Патрульные, прибыв на место происшествия, выяснили, что конфликт между мужчинами возник из-за того, что жена одного из них нарушила правила дорожного движения. Правоохранители задержали стрелков и конфисковали оружие. Пистолеты отправили на экспертное исследование.

В результате этого происшествия один из участников перестрелки остался с огнестрельным ранением ноги. Сотрудники правоохранительных органов передали его медикам для оказания необходимой помощи.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех деталей ситуации.

Как сообщает журналистка Рада Мейер на своей странице в Facebook, перестрелка произошла между экс-заместителем прокурора области Валерием Лавровым и бывшим воином АТО.

«Бывший заместитель прокурора области Лавров Валерий не поделил дорогу с бывшим АТОшником (инвалид) и решил привычным методом, а именно !силовым! решить вопрос. Лавров достал пистолет и начал стрелять по бойцу АТО. Мужчина ранен в ногу. Защищая себя, АТОшник достал пистолет и также прострелил ногу прокурорскому. Через некоторое время приехал неизвестный на Порше и начал, угрожая расправой, защищать Лаврова», — пишет Рада Мейер.





