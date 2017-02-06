2017-02-06, 17:47

Планы ФГИ: повторный аукцион по Одесскому припортовому - на декабрь

Согласнго плану приватизации на 2017 год Фонд государственного имущества Украины планирует в декабре повторно провести аукцион по продаже 99,6% акций временно неработающего Одесского припортового завода.

Об этом говорится в плане приватизации на 2017 год.Ранее глава Фонда госимущества Игорь Билоус неоднократно отмечал, что Одесский припортовый завод целесообразно сдать в аренду либо управление компании, которая имеет доступ к основному сырью завода – газу, либо перевести ОПЗ на "давальческую" схему работы.

Заявки и предложения от лиц, заинтересованных в вышеупомянутых вариантах сотрудничества, принимаются до 24 февраля 2017 года

Кроме того, ФГИУ рассматривает такие варианты как осуществление ОПЗ операций с природным газом для целей его переработки в карбамид и аммиак (механизм такого варианта, в качестве примера, можно более подробно изучить здесь) либо непосредственная закупка заводом газа.



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Напомним, что начало 2017 года для ОПЗ ознаменовалось переходом на сокращенный рабочий график.

А предприятие из Алжира, которое занимается поставками карбамида и аммиака, предлагает работникам ОПЗ зарплату в 2 тыс. долл.



