2017-02-05, 16:15

Планы на 8 февраля : сессия Одесского горсовета

8 февраля 2017 года в сессионном зале Одесского городского совета (г. Одесса, пл. Думская, 1) состоится XІІІ сессия Одесского городского совета VІІ созыва.

Начало в 10:00.



В ходе сессии планируется утверждение кандидатуры Петра Рябоконя на должность заместителя гороского головы по вопросам деятельности исполнительных органов горсовета и увольнения Михаила Дейча с поста редактора газеты мэрии "Одесский вестник", которую он занимал с 2012 года.



Среди вопросов повестки дня также указано внесение изменений в решение Одесского городского совета от 23 декабря 2011 года № 1624-VI «Об установлении на территории города Одессы ставок единого налога для физических лиц – предпринимателей»; изменений в решение Одесского городского совета от 21 января 2015 года № 6257-VI «Об установлении налога на имущество в части транспортного налога»; в Положение о налоге на имущество в части налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, утвержденное решением Одесского городского совета от 21.01.2015 года; решение Одесского городского совета от 31.01.2011г. № 281-VI «Об установлении сбора за места для паркования транспортных средств».

Депутаты планируют также утвердить решение о размещении временно свободных средств городского бюджета в сумме 600 млн грн на депозитных банковские счета.



Рассмотрят и вопрос о выделении из бюджета г.Одессы средств коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы».





