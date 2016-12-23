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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-23, 18:22
Почему одесским бизнесменам некомфортно вести бизнес?

Ответ на это вопрос дает авторитетный "Forbes".

Согласно данным его рейтинга, Украина заняла 74 место по комфортности ведения бизнеса на 2017 год.

В тройку лидеров рейтинга вошли Швеция, Новая Зеландия и Гон-Конг. В десятке также Ирландия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Финляндия, Норвегия, Канада. Аутсайдеры - Чад, Венесуэла, Гамбия, Иран, Камерун.

Кстати, в этом году лидером в списке самых влиятельных людей мира по версии "Forbes" оказался президент России Владимир Путин.

Четвертое место досталось председателю КНР Си Цзиньпин, пятое - Папе Римскому Франциску. На шестом месте рейтинга руководитель ФРС США Джанет Йеллен. Седьмое место отдано миллиардеру Биллу Гейтсу.

Ранее, журнал Forbes Украина опубликовал рейтинг 100 самых богатых украинцев в 2016 году, согласно которому заметна позитивная динамика роста бизнеса президента Украины Петра Порошенко.

На первом место рейтинга расположился Ринат Ахметов, у которого отмечается наиболее существенное падение стоимости активов — минус 4,6 миллиардов.

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Также Forbes обратил внимание на заметный рост бизнеса главы государства: "В то же время продолжает показывать динамичный рост бизнес Петра Порошенко, Алексея Вадатурского и Андрея Веревского, занявших прочные позиции в первой десятке рейтинга Forbes благодаря успешной ставке на потенциал АПК".

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