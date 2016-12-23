|Одесситам - к праздникам. Гороскоп камней-оберегов на 2017 год
|Новый Год. Как будет праздновать Одесса?
|Одесским пенсионерам будут доплачивать из городского бюджета
|
2016-12-23, 18:22
Почему одесским бизнесменам некомфортно вести бизнес?
Ответ на это вопрос дает авторитетный "Forbes".
В тройку лидеров рейтинга вошли Швеция, Новая Зеландия и Гон-Конг. В десятке также Ирландия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Финляндия, Норвегия, Канада. Аутсайдеры - Чад, Венесуэла, Гамбия, Иран, Камерун.
Кстати, в этом году лидером в списке самых влиятельных людей мира по версии "Forbes" оказался президент России Владимир Путин.
Ранее, журнал Forbes Украина опубликовал рейтинг 100 самых богатых украинцев в 2016 году, согласно которому заметна позитивная динамика роста бизнеса президента Украины Петра Порошенко.
На первом место рейтинга расположился Ринат Ахметов, у которого отмечается наиболее существенное падение стоимости активов — минус 4,6 миллиардов.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП