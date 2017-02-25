2017-02-25, 10:11

Почему с утра в Одессе не ходят трамваи?

Утром в субботу было прекращено движение трамвайных маршрутов №№3, 13, 26, 27, сообщают в пресс-службе коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс».

Причина - авария, которая произошла около 09:30 с участием рейсового автобуса и трамвая.



Водитель автобуса двигался по Водопроводной в направлении 1-й станции Люстдорфской дороги.



При выполнении поворота направо в межквартальный проезд, он не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество в движении трамваю, в результате чего допустил столкновение.



Пострадавших людей нет.











Впрочем, на этом транспортные происшествия не закончились.

Около 11 часов было временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №№10,15 из-за ДТП с участием двух автомобилей на улице Преображенской в районе улицы Большой Арнаутской.

На месте работали сотрудники Патрульной полиции.



