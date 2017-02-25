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St.Diamond

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﻿2017-02-25, 10:11
Почему с утра в Одессе не ходят трамваи?

Утром в субботу было прекращено движение трамвайных маршрутов №№3, 13, 26, 27, сообщают в пресс-службе коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс».

Причина - авария, которая произошла около 09:30 с участием рейсового автобуса и трамвая.

Водитель автобуса двигался по Водопроводной в направлении 1-й станции Люстдорфской дороги.

При выполнении поворота направо в межквартальный проезд, он не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество в движении трамваю, в результате чего допустил столкновение.

Пострадавших людей нет.



 

Впрочем, на этом транспортные происшествия не закончились.

Около 11 часов было временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №№10,15 из-за ДТП с участием двух автомобилей на улице Преображенской в районе улицы Большой Арнаутской.

На месте работали сотрудники Патрульной полиции. 

В Одессе столкнулись два автомобиля и остановили движение трамваев 


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