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2017-02-25, 10:11
Почему с утра в Одессе не ходят трамваи?
Утром в субботу было прекращено движение трамвайных маршрутов №№3, 13, 26, 27, сообщают в пресс-службе коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс».
Причина - авария, которая произошла около 09:30 с участием рейсового автобуса и трамвая.
Около 11 часов было временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №№10,15 из-за ДТП с участием двух автомобилей на улице Преображенской в районе улицы Большой Арнаутской.
На месте работали сотрудники Патрульной полиции.
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