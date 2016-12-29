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St.Diamond

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﻿2016-12-29, 16:18
Почти 42,5 тысяч долларов США не попали из Одессы в Стамбул

Гражданин Украины, который отлетал с Одессы самолетом в Стамбул, пытался незаконно переместить 42 400 долларов США.

Для прохождения таможенного контроля он избрал так называемый «зеленый коридор», декларируя действиями об отсутствии у него товаров, которые подлежат обязательному письменному декларированию, и на перемещение которых установлен запрет или ограничение.

После сечения белой линии, которая означает конец „зеленого” коридора, на вопрос таможенника относительно наличия валюты, гражданин предъявил лишь 1,5 тысячи долларов США. 

Во время осмотра ручной клади было установлено, что общая сумма перемещаемой им валюты составляет 52 900 долларов США. 

Это превышает на 42 400 долларов США установленные законодательством Украины ограничение в эквиваленте 10 000 евро.

За фактом незаконного перемещения валюты составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч.1 ст.471 Таможенного кодекса Украины. Излишек валюты изъято. Дело передано в суд.

К сведению: Согласно действующему законодательству физическое лицо имеет право ввозить в Украину денежную наличность в сумме, которая не превышает в эквиваленте 10 000 евро, а излишек нуждается в письменном декларировании.


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