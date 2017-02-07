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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-07, 14:22
Почувствуйте разницу: одесские власти реформируют услуги

Сегодня в Одессе городской голова Геннадий Труханов и глава облгосадминистрации Максим Степанов торжественно открыли Центр административных услуг по адресу ул. Академика Королева, 9.

Прозрачность предоставляемых услуг подчеркнули в оформлении помещения: вместо глухих стен - стеклянные. Здесь можно будет поменять паспорт, оформить прописку, открыть или закрыть бизнес и т.д.

На ремонт центра из городского бюджета выделили 1,5 миллиона гривен, а также 1,6 миллионов гривен потратили на покупку мебели, техники и обустройство системы видеонаблюдения. Штатная численность админцентра составляет 17 человек, а в данный момент там работают 10 сотрудников.



По доброй традиции, СМИ не упустили возможности задать вопрос о продолжении традиции, начатой Сааакашвили.

«Во-первых Центром админуслуг центр Саакашвили назвать сложно, так как там выполняются далеко не все услуги. А во-вторых, там нужно проделать большую работу с документами, так как там творится какая-то чепуха», -  сказал Максим Степанов, а Геннадий Труханов назвал Центр админуслуг Саакашвили просто средством для заработка, который не имеет никакого отношения к проводимым реформами, так как цены на предоставление услуг там просто «заоблачные».

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Одесский Центр обслуживания граждан снова в строю

Напомним, 2 ноября, официально объявили о том, что главное детище одесского губернатора - центр обслуживания граждан - закрывается, но 22 ноября он восстановил свою работу. Ранее, Центр админуслуг на проспекте Шевченко в Одессе не получил финансирования от облсовета. 

Городской голова Геннадий Труханов заявил, что в юридическом департаменте городского совета выявили массу нарушений и неточностей в документах, которые были оформлены в государственном предприятии «Центр обслуживания граждан» на проспекте Шевченко, 4а.

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