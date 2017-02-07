2017-02-07, 16:24

Под Одессой: приключения револьвера в личной сумочке

Во время осуществления таможенного контроля автомобиля «BMW» под управлением гражданина Украины, который направлялся в Молдову, был выявлен револьвер марки «SAFARI 820G» украинского производства.

Это произошло в пункте пропуска «Кучурган - Первомайск» таможенного поста «Раздельная» Одесской таможни ГФС.



Заряженный зарядами 9 мм в количестве 6 штук револьвер без признаков утаивания перемещался в личной сумочке, которая находилась между передними сидениями.

Для прохождения таможенного контроля гражданин избрал «зеленый коридор», декларируя действиями отсутствие у него любых товаров и предметов, которые нуждаются в обязательном декларировании.

Во время устного опрашивания при проведении визуального осмотра он предоставил револьвер вместе с разрешением на право хранения и ношения его. Тем не менее, разрешения на право перевозки оружия территорией Украины у него не было.

По факту нарушения установленного Таможенным кодексом Украины порядка перемещения через таможенную границу товара, перемещение которого запрещено или ограниченно действующим законодательством Украины, составлен протокол о нарушении таможенных правил. Револьвер и заряды к нему изъяты.

Для справки:

Соответственно п. 12.14. Приказа МВД Украины от 21 августа 1998 года № 622 «Об утверждении Инструкции о порядке изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использование огнестрельного, пневматического, холодного и охолощенного оружия, установок отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами не смертельного действия, и патронов к ним, а также боеприпасов к оружию, основным частям оружия и взрывных материалов» огнестрельное охотничье оружие, основные части оружия, боевые припасы к ним, пневматическое, холодное, охолощенное оружие, устройства, патроны к ним гражданами Украины перевозятся через таможенную границу Украины на основании разрешений на право перевозки оружия территорией Украины, которые выдаются МВД Украины, ГУМВД, УМВД.