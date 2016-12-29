Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Декабря
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-29, 11:45
Под патронатом Одесского облсовета проходят новогодние праздники для особых детей

Дети льготного контингента и дети, родители которых принимали участие в антитеррористической операции на Востоке Украины посетили новогоднее представление в здании Одесской областной филармонии, которое проходило под патронатом областного совета.

На празднике присутствовали юные зрители почти из каждого района области.

В фойе филармонии до самого потолка поднималась пышная, щедро украшенная елка, рядом вручали сладкие подарки. Также дети имели возможность сфотографироваться у елки с героями из современных мультфильмов.

«Накануне Нового года дети обычно пишут письма сказочному персонажу Деду Морозу, в которых рассказывают о своих успехах и мечты. Именно поэтому областной совет провел новогодние праздники для 2000 особых детей со всей Одесской области, чтобы помочь малышу окунуться в атмосферу праздника и радости. Приятно осознавать, что мы принесем радость в детские сердца, - ведь нет ничего лучше, чем видеть наших детей счастливыми. Ведь ощущение заботы со стороны взрослых придает им уверенности в собственных силах », - отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский.

Транспортировку детям обеспечили руководители городов и районов области при активном участии депутатов областного совета.





DSC_9358 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП