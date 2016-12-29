2016-12-29, 11:45

Под патронатом Одесского облсовета проходят новогодние праздники для особых детей

Дети льготного контингента и дети, родители которых принимали участие в антитеррористической операции на Востоке Украины посетили новогоднее представление в здании Одесской областной филармонии, которое проходило под патронатом областного совета.



На празднике присутствовали юные зрители почти из каждого района области.

В фойе филармонии до самого потолка поднималась пышная, щедро украшенная елка, рядом вручали сладкие подарки. Также дети имели возможность сфотографироваться у елки с героями из современных мультфильмов.

«Накануне Нового года дети обычно пишут письма сказочному персонажу Деду Морозу, в которых рассказывают о своих успехах и мечты. Именно поэтому областной совет провел новогодние праздники для 2000 особых детей со всей Одесской области, чтобы помочь малышу окунуться в атмосферу праздника и радости. Приятно осознавать, что мы принесем радость в детские сердца, - ведь нет ничего лучше, чем видеть наших детей счастливыми. Ведь ощущение заботы со стороны взрослых придает им уверенности в собственных силах », - отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский.

Транспортировку детям обеспечили руководители городов и районов области при активном участии депутатов областного совета.











