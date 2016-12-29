|Одесситам - к праздникам. Гороскоп камней-оберегов на 2017 год
|Новый Год. Как будет праздновать Одесса?
|Одесским пенсионерам будут доплачивать из городского бюджета
|
2016-12-29, 11:45
Под патронатом Одесского облсовета проходят новогодние праздники для особых детей
Дети льготного контингента и дети, родители которых принимали участие в антитеррористической операции на Востоке Украины посетили новогоднее представление в здании Одесской областной филармонии, которое проходило под патронатом областного совета.
В фойе филармонии до самого потолка поднималась пышная, щедро украшенная елка, рядом вручали сладкие подарки. Также дети имели возможность сфотографироваться у елки с героями из современных мультфильмов.
«Накануне Нового года дети обычно пишут письма сказочному персонажу Деду Морозу, в которых рассказывают о своих успехах и мечты. Именно поэтому областной совет провел новогодние праздники для 2000 особых детей со всей Одесской области, чтобы помочь малышу окунуться в атмосферу праздника и радости. Приятно осознавать, что мы принесем радость в детские сердца, - ведь нет ничего лучше, чем видеть наших детей счастливыми. Ведь ощущение заботы со стороны взрослых придает им уверенности в собственных силах », - отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский.
Транспортировку детям обеспечили руководители городов и районов области при активном участии депутатов областного совета.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП