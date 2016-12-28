2016-12-28, 12:36

Поджег автомобиля в Одессе: адвокат выбрал второй вариант

На глазах у одесского адвоката Дениса Пономаренко неизвестные вером подожгли его автомобиль, который находился на углу Французского бульвара и переулка вице-адмирала Азарова.

"Машина находилась напротив моего офиса. Он находится на втором этаже. Я вышел на балкон и увидел, как вспыхнуло пламя у автомобиля, увидел человека, который сначала что-то вылил, а потом подпалил. Он убежал. Между выбором бежать за ним или тушить автомобиль – я выбрал второй вариант", — сообщил адвокат.







Денис Пономаренко связывает это преступление со своей профессиональной деятельностью, поскольку является защитником одного из подозреваемых в резонансном деле о неудавшейся взятке следователю николаевской прокуратуры.

"Могу связать это только с делом, в котором принимаю на сегодняшний день участие. Оно рассматривается в городе Николаеве и сегодня мой клиент подавал подготовленное мной заявление в Генеральную прокуратуру Украины в отношении прокурора области", — считает адвокат.

Ранее, сотрудник прокуратуры отказался от взятки в 30 тысяч долларов США от организаторов игорного бизнеса. Взятку предлагали одессит Виталий Булавин и херсонец Михаил Слуцкий – их задержали прямо в здании следственного отдела прокуратуры области.



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