

﻿ 2016-12-30, 12:03 Погода в Одессе на Новогодние праздники Гидрометцентр Черного и Азовского морей: в новогоднюю ночь в Одессе без существенных осадков, температура 3-5ºС мороза



21:00 30 декабря - 21:00 31 декабря по Одессе Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 9-14 м/сек. Температура ночью 3-5º мороза, днем от 1º мороза до 1º тепла. по Одесской области Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 9-14 м/сек. Температура ночью 3-8º мороза, днем от 3º мороза до 2º тепла. На автодорогах области видимость хорошая. 1 - 2 января Облачно с пояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2 января юго-западный 9-14 м/сек. Температура ночью 3-8º мороза, днем 1-6º тепла. 3 - 4 января Без осадков. Температура ночью 2-7º мороза, днем 1-6º тепла.

