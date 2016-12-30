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2016-12-30, 12:03
Погода в Одессе на Новогодние праздники
Гидрометцентр Черного и Азовского морей: в новогоднюю ночь в Одессе без существенных осадков, температура 3-5ºС мороза
21:00 30 декабря - 21:00 31 декабря
по Одессе
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 9-14 м/сек.
Температура ночью 3-5º мороза, днем от 1º мороза до 1º тепла.
по Одесской области
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 9-14 м/сек.
Температура ночью 3-8º мороза, днем от 3º мороза до 2º тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
1 - 2 января
Облачно с пояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 2 января юго-западный 9-14 м/сек.
Температура ночью 3-8º мороза, днем 1-6º тепла.
3 - 4 января
Без осадков.
Температура ночью 2-7º мороза, днем 1-6º тепла.
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