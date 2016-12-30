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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-30, 12:03
Погода в Одессе на Новогодние праздники

Гидрометцентр Черного и Азовского морей: в новогоднюю ночь в Одессе без существенных осадков, температура 3-5ºС мороза

21:00 30 декабря - 21:00 31 декабря

по Одессе 

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, 9-14 м/сек.

Температура ночью 3-5º мороза, днем от 1º мороза до 1º тепла.

по Одесской области 

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, 9-14 м/сек.

Температура ночью 3-8º мороза, днем от 3º мороза до 2º тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

1 - 2 января

Облачно с пояснениями. Без существенных осадков. 

Ветер северо-западный, 2 января юго-западный 9-14 м/сек.

Температура ночью 3-8º мороза, днем 1-6º тепла.

3 - 4 января

Без осадков.

Температура ночью 2-7º мороза, днем 1-6º тепла.

 


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