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2017-02-26, 10:17
Похищение одесского нардепа: Кушнарев взят под стражу (ВИДЕО)
Подозреваемого в организации «похищения» нардепа Алексея Гончаренко депутата Лиманского райсовета от «Оппозиционного блока» Александра Кушнарева отправили за решетку на два месяца.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Так, Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения для троих подозреваемых. Двоих из них арестовали, а третьего посадили под домашний арест.
Кушнарева старшего, который потребовал переводчика в суд, а также генерал-лейтенанта в отставке Слободяника подозревают в организации похищения. Им избрали меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей.
Третий подозреваемый отделался домашним арестом, так как руководил типографией, в которой производилась продукция, разжигающая межнациональный конфликт.
Все фигуранты дела заявляют, что своей вины не признают.
Заседание суда проходило в закрытом режиме, что по мнению защиты, является свидетельством попытки правоохранителей скрыть некоторые «нюансы» рассмотрения дела.
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