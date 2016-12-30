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﻿2016-12-30, 10:04
Полиция начеку: поиски Овидиопольского убийцы продолжаются

Овидиопольского убийцу до сих пор не нашли, на улицах Одессы и Овидиополя дежурят автоматчики.

Как стало известно, 31-летний житель Овидиополя, который жестоко расправился с 42-летней женщиной и её 2-летней дочерью, намеревался совершить теракт в Одессе по типу того, который недавно произошёл 19-го декабря в Берлине.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины в Одесской области.

«В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что злоумышленник намеревался совершить громкое преступление. В его планах было совершить наезд в большую толпу людей в Одессе. Воплощая намеченное, он, после убийства женщины и её дочери в Овидиополе, сел в грузовой автомобиль и двинулся к областному центру. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился», - пояснили в ведомстве.

Как уточнили правоохранители, чтобы предупредить теракт и не позволить убийце доехать до Одессы, им пришлось заблокировать въезд в Одессу. Так, полицейские начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения подальше от областного центра. 

«Воспользовавшись преимуществом в проходимости грузовика злоумышленник выехал в поле. Имея превосходство в проходимости над легковушками полицейских, он на некоторое время оторвался от преследования. После того, как его машина застряла в овраге, он бросил её и побежал полем», - пояснили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что за кольцо окружения злоумышленник выйти не мог и сейчас прячется в районе Дальника. Полицейские, военнослужащие, а также вооруженные добровольцы обыскивают заброшенные дома и закрытые базы отдыха.



 


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