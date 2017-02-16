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﻿2017-02-16, 09:47
Полиция расследует убийство в Одессе (ВИДЕО)

По предварительной версии правоохранителей, 15 февраля в Одессе произошло умышленное убийство.

На Даче Ковалевского сначала убили, а потом подожгли предпринимателя в автомобиле «Лексус».  

По словам очевидцев, за несколько минут до возгорания из автомобиля вышли двое мужчин, погибший сидел на заднем сидении.

Погибшим является 29-летний мужчина, который, якобы, занимался валютными операциями.

"Было ли убийство связано с его коммерческой деятельностью, мы пока не знаем, но не откидываем такую версию", - проккоментировала пресс-секретарь ГУ НП в Одесской области Алёна Войтенко.

Очевидцы рассказали, что во время пожара видели в том районе молодых людей спортивного телосложения. Когда они убегали из переулка, на них были капюшоны, скрывающие лица. Правоохранители открыли уголовное дело, ведется расследование.  

 

 


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