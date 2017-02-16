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2017-02-16, 09:47
Полиция расследует убийство в Одессе (ВИДЕО)
По предварительной версии правоохранителей, 15 февраля в Одессе произошло умышленное убийство.
На Даче Ковалевского сначала убили, а потом подожгли предпринимателя в автомобиле «Лексус».
Очевидцы рассказали, что во время пожара видели в том районе молодых людей спортивного телосложения. Когда они убегали из переулка, на них были капюшоны, скрывающие лица. Правоохранители открыли уголовное дело, ведется расследование.
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