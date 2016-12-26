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2016-12-26, 10:03
Понедельник в Одессе начался с ДТП
Сегодня, около 8:00 утра, в центре Одессы на перекрестке Торговой и Елисаветинской произошло ДТП.
По сообщению пресс-службы Патрульной полиции, по предварительным данным, водитель автомоблие "Toyota" выехал на перекресток не выполнив требования дорожного знака "Уступи дорогу" столкнулся с автомобилем "Audi".
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