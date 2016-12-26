

﻿ 2016-12-26, 10:03 Понедельник в Одессе начался с ДТП Сегодня, около 8:00 утра, в центре Одессы на перекрестке Торговой и Елисаветинской произошло ДТП. По сообщению пресс-службы Патрульной полиции, по предварительным данным, водитель автомоблие "Toyota" выехал на перекресток не выполнив требования дорожного знака "Уступи дорогу" столкнулся с автомобилем "Audi".



"В больницу обратился водитель "Тойоты". Есть подозрение на алкогольное опьянение. Медики проверят",- сообщила спикер патрульной полиции Алла Марченко. Водителя госпитализировали.







Еще раньше, в 4.29 на улице Академика Филатова в районе дома № 41 произошло ДТП с участием трех автомобилей: ВАЗ 2104, ВАЗ Самара, и БМВ.



По прибытии было ограждено место ДТП. Водитель и пассажир БМВ скрылись с места происшествия. В ДТП пострадал пассажир авто ВАЗ 2104. Еще один пассажир скончался на месте до приезда скорой и полиции.







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