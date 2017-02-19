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2017-02-19, 13:15
Популярный одесский курорт снова в огне
Одесситы называют Затоку " многострадальной", ведь за последнее время горит уже далеко не первая база отдыха.
Приехав на место, спасатели быстро справились с огнем. Благодаря оперативным действиям сотрудники ГСЧС смогли предотвратить возгорание деревянных домиков для отдыха.
Вероятной причиной происшествия в Государственной службе по ЧС назвали нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительного котла. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы основной техники и 18 человек личного состава.
К счастью, никто не пострадал.
Напомним, ранее в Службу спасения поступило сообщение о том, что в пгт Затока на ул. Лазурной, 15 возник пожар на базах отдыха «Геолог» и «Топаз». Позже одесская полиция обнародовала видео освобождения от рейдеров территории, разрушенных ими государственных баз отдыха "Топаз" и "Геолог" в поселке Затока.
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