2017-02-19, 13:15

Популярный одесский курорт снова в огне

Одесситы называют Затоку " многострадальной", ведь за последнее время горит уже далеко не первая база отдыха.



Как помним, еще перед стартом курортного сезона на двух базах отдыха сгорело 9 строений.



В Затоке подожгли две базы отдыха



А сегодня около половины пятого утра пожарные получили информацию о пожаре в Затоке. На популярном курорте загорелось одноэтажное здание базы отдыха «Витязь».

Приехав на место, спасатели быстро справились с огнем. Благодаря оперативным действиям сотрудники ГСЧС смогли предотвратить возгорание деревянных домиков для отдыха.

Вероятной причиной происшествия в Государственной службе по ЧС назвали нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительного котла. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы основной техники и 18 человек личного состава.

К счастью, никто не пострадал.



Многострадальная Затока: ночью опять был пожар

Напомним, ранее в Службу спасения поступило сообщение о том, что в пгт Затока на ул. Лазурной, 15 возник пожар на базах отдыха «Геолог» и «Топаз». Позже одесская полиция обнародовала видео освобождения от рейдеров территории, разрушенных ими государственных баз отдыха "Топаз" и "Геолог" в поселке Затока.







