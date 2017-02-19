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St.Diamond

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﻿2017-02-19, 13:15
Популярный одесский курорт снова в огне

Одесситы называют Затоку " многострадальной", ведь за последнее время горит уже далеко не первая база отдыха.

Как помним, еще перед стартом курортного сезона на двух базах отдыха сгорело 9 строений. 

В Затоке подожгли две базы отдыха

А сегодня около половины пятого утра пожарные получили информацию о пожаре в Затоке. На популярном курорте загорелось одноэтажное здание базы отдыха «Витязь».

Приехав на место, спасатели быстро справились с огнем. Благодаря оперативным действиям сотрудники ГСЧС смогли предотвратить возгорание деревянных домиков для отдыха.

Вероятной причиной происшествия в Государственной службе по ЧС назвали нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительного котла. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы основной техники и 18 человек личного состава.

К счастью, никто не пострадал. 

Многострадальная Затока: ночью опять был пожар 

Напомним, ранее в Службу спасения  поступило сообщение о том, что в пгт Затока на ул. Лазурной, 15 возник пожар на базах отдыха «Геолог» и «Топаз». Позже  одесская полиция обнародовала видео освобождения от рейдеров территории, разрушенных ими государственных баз отдыха "Топаз" и "Геолог" в поселке Затока.



 


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