2017-01-12, 15:45

Порошенко - Степанову: сходим в церковь, проверим аэропорт, таможню, преступность

Официально представляя сегодня Максима Степанова в качестве нового губернатора, Петр Порошенко подчернкнул, что Степанов - не только хозяйственник, но и общественный деятель.



Президент заявил, что первая проверка деятельности нового главы облгосадминистрации состоится через три месяца.

"Максим, есть три месяца. Через три месяца будем считать, что вы меня еще раз пригласили на подведение первых итогов. Вот, на Пасху, сходим в церковь... Посмотрим, что у нас с аэропортом, что у нас с таможней, что у нас с тендерами на дороги, что у нас с подрядчиками, с ценами, с порядком на таможне, с 7-м километром, что у нас с преступностью. Я думаю, это будет очень важно. И тогда мне будет интересно услышать ваше мнение", — сказал президент.

Порошенко поручил правоохранителям Одесщины навести порядок в борьбе с преступностью в регионе, поскольку преступность "зашкаливает".

"Стремительно вырос уровень преступности в Одесской области, и новое руководство полиции сегодня получит от меня четкую задачу, чтобы в координации с областной прокуратурой и областной службой безопасности навести порядок и в городе, и в области", - заявил Петр Алексеевич.

В свою очередь, Максим Степанов кратко дал понять, что собирается работать не на пиар области, а на результат.

"Я нацелен исключительно на результат, а не на работу ради работы. Я уверен, что мы можем, все вместе, действительно, в очень сжатые короткие сроки показать классный результат, и, действительно, Одесская область — это жемчужина Украины, и она должна быть такой", — заявил новый губернатор.