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2017-01-12, 15:45
Порошенко - Степанову: сходим в церковь, проверим аэропорт, таможню, преступность
Официально представляя сегодня Максима Степанова в качестве нового губернатора, Петр Порошенко подчернкнул, что Степанов - не только хозяйственник, но и общественный деятель.
"Максим, есть три месяца. Через три месяца будем считать, что вы меня еще раз пригласили на подведение первых итогов. Вот, на Пасху, сходим в церковь... Посмотрим, что у нас с аэропортом, что у нас с таможней, что у нас с тендерами на дороги, что у нас с подрядчиками, с ценами, с порядком на таможне, с 7-м километром, что у нас с преступностью. Я думаю, это будет очень важно. И тогда мне будет интересно услышать ваше мнение", — сказал президент.
Порошенко поручил правоохранителям Одесщины навести порядок в борьбе с преступностью в регионе, поскольку преступность "зашкаливает".
"Стремительно вырос уровень преступности в Одесской области, и новое руководство полиции сегодня получит от меня четкую задачу, чтобы в координации с областной прокуратурой и областной службой безопасности навести порядок и в городе, и в области", - заявил Петр Алексеевич.
В свою очередь, Максим Степанов кратко дал понять, что собирается работать не на пиар области, а на результат.
"Я нацелен исключительно на результат, а не на работу ради работы. Я уверен, что мы можем, все вместе, действительно, в очень сжатые короткие сроки показать классный результат, и, действительно, Одесская область — это жемчужина Украины, и она должна быть такой", — заявил новый губернатор.
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