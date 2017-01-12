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﻿2017-01-12, 18:19
Порошенко, Степанов и Труханов посетили одесских пятерняшек (ФОТО, ВИДЕО)

В рамках своего визита президент Порошенко побывал в гостях у семьи Оксаны Кобелецкой, которая в июне родила знаменитых пятерняшек — трех мальчиков и двух девочек.

«В Одессе посетил уникальную семью Оксаны Кобелецкой и Сергея Семенова, у которых в один день родилось пятеро детей — две девочки и три мальчика. Не с пустыми руками, а с ценным подарком — минивэном «Peugeot Expert Tepee». Уверен, большой автомобиль семейного типа — именно то, что так нужно многодетной семье!» — поделился президент.

Резвые СМИ уже подсмотрели, что на сайте «Пежо» в Украине автомобиль этот стоит от 794 200 тысяч гривень.

Вместе с Петром Порошенко к многодетной семье в гости пришли мэр Одессы Геннадий Труханов и новый губернатор - Максим Степанов.

 

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