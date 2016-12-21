2016-12-21, 14:43

Портфель одесского губернатора: Степанов - о планах, Остапенко и Червоненко - о прошедшем конкурсе

Победа Максима Степанова в конкурсе на должность губернатора Одесской области, как и стоило ожидать, вызвала недовольство других потенциальных претендентов на вакантное кресло.

Вакантное кресло одесского губернатора может занять Максим Степанов (ФОТО, ВИДЕО)

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Так, экс вице-губернатор региона и бывший депутат Одесского горсовета Александр Остапенко уже заявил, что конкурс на должность руководителя Одесской ОГА прошел нечестно. На своей странице в «Фейсбуке» он написал, что состоявшийся 20 декабря конкурс больше напоминал соревнования спортсменов, где судьи в последний момент меняют правила игры.





А экс-министр транспорта и связи, экс-глава Запорожской облгосадминистрации Евгений Червоненко гневно высказался в эфире 24 канала в адрес членов комиссии после того, как не смог пройти конкурсный отбор.





Червоненко утверждает, что знал правильные ответы на большинство вопросов, а тогда, когда не знал, ему на помощь могли прийти юридические управления, сообщают журналисты.

"Они говорят, что не хватает баллов .. Я за страну расстроен, а не за это", - заявил он и добавил: "Пусть это государство горит огнем. Я езе заработаю!"

В свою очередь, победитель конкурса, директор госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" Максим Степанов сообщил, что начнет работу с формирования аппарата ОГА, причем некоторые кандидатуры он уже наметил. Набор будет проходить посредством конкурсного отбора.





Вслед за этим новый губернатор намерен восстановить управление в области, назначить руководство районами. Как известно, после ухода Михаила Саакашвили вслед за ним ушли многие председатели РГА.

Далее следуют бюджет области на следующий год, подготовка к туристическому сезону и борьба с преступностью. Максим Степанов намерен, в первую очередь, заниматься экономикой области, чтобы она развивалась на благо людей.



Кабинет министров Украины на заседании 21 декабря назначил Максима Степанова на должность главы Одесской областной государственной администрации.

Решение о назначении Степанова Максима Владимировича председателем Одесской ОГА по результатам конкурсного отбора зачитал первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

Тем временем в столичных СМИ пишут, что Максим Степанов стал новым главой Одесской области из-за принадлежности к Порошенко.

"Назначение Максима Степанова новым главой Одесской области – логическое решение Петра Порошенко. Он решил, чтобы Одесскую область возглавил серый исполнитель, который не будет играть в политические игры, а будет безукоризненно выполнять волю президента",- заявил политолог Руслан Бортник.

Справка:

Максим Степанов родился в 1975 году в Сковородино Амурской области, а спустя два года вместе с семьей переехал в Славянск. Здесь он получил среднее образование – закончил общеобразовательную школу №1. Имеет два высших образования: в 1998 году окончил Донецкий национальный медицинский университет, а в 2004 году - Киевский национальный экономический университет.

По информации СМИ, с 2003 по 2004 год Степанов занимал должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации в Киеве. В 2011 стал директором государственного предприятия ГП "Полиграфический комбинат "Украина".

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