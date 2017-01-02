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2017-01-02, 12:31
После Нового Года в Одессе началось наступление на курильщиков и алкоголиков
Тотальное оздоровление общества связано с инициативой правительства.
Цена-минимум трехзведочного бренди (коньяка) вырастет до 104,9 грн, напиток "четыре звезды" подорожает до 109,9 грн, "пять звезд" - до 119,9 грн.
Натуральные вина будут стоить тепереь до 33 грн за бутылку 0,7 л (+22%), крепленые вина и вермуты - до 42 грн (+55,6%), шампанское 0,7 л - до 69,9 грн (+40%).
Пиво подорожает минимум на 2,78 грн за 1 литр.
Не обошло заботливое о здоровье украинцев правительство и курильщиков. Теперь зависимые от табака граждане будут платить на 40% за пачку сигарет. Соответственно, даже самые дешевые сигареты, цена который сегодня составляет 8-22 грн, подорожают на 4-6 грн - до 23,4-28,6 грн за пачку. Соответственно, вследствие подорожания дешевые сигареты будут стоить от 20 грн, дорогие - от 50.
СТО в Одессе. Ремонт автомобилей всех марок и классов
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