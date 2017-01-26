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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-26, 18:18
Пострадавших одесситов приютят на поселке Котовского

Сегодня в ходе заседания исполкома Одесского городского совета был утвержден Проект Фонда временного жилья, который рассмотрят на ближайшей сессии.

Так,одесситов, чьи жилища пострадали в результате пожара, наводнения или обрушения, будут временно селить в квартиры.

Как пояснил вице-мэр Анатолий Орловский, в Фонд войдут восемь квартир, которые были приобретены городом. В основном, квартиры находятся на поселке Котовского.

«Эти квартиры от Управления капитального строительства передаются департаменту городского хозяйства. В них будут заселяться люди из аварийных домов на время проведения ремонтных работ», — сообщил Анатолий Орловский. 

 


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