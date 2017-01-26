2017-01-26, 18:18

Пострадавших одесситов приютят на поселке Котовского

Сегодня в ходе заседания исполкома Одесского городского совета был утвержден Проект Фонда временного жилья, который рассмотрят на ближайшей сессии.

Так,одесситов, чьи жилища пострадали в результате пожара, наводнения или обрушения, будут временно селить в квартиры.

Как пояснил вице-мэр Анатолий Орловский, в Фонд войдут восемь квартир, которые были приобретены городом. В основном, квартиры находятся на поселке Котовского.

«Эти квартиры от Управления капитального строительства передаются департаменту городского хозяйства. В них будут заселяться люди из аварийных домов на время проведения ремонтных работ», — сообщил Анатолий Орловский.



