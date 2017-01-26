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2017-01-26, 18:18
Пострадавших одесситов приютят на поселке Котовского
Сегодня в ходе заседания исполкома Одесского городского совета был утвержден Проект Фонда временного жилья, который рассмотрят на ближайшей сессии.
Так,одесситов, чьи жилища пострадали в результате пожара, наводнения или обрушения, будут временно селить в квартиры.
Как пояснил вице-мэр Анатолий Орловский, в Фонд войдут восемь квартир, которые были приобретены городом. В основном, квартиры находятся на поселке Котовского.
«Эти квартиры от Управления капитального строительства передаются департаменту городского хозяйства. В них будут заселяться люди из аварийных домов на время проведения ремонтных работ», — сообщил Анатолий Орловский.
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