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2017-02-19, 12:15
Потребительская корзина: как меняются цены в Одессе
Многие одесситы обращают внимание, что у них не остается свободных средств после покупки самого необходимого.
Государственная служба статистики Одесской области констатирует: цены на продукты питания за год выросли в среднем на 1,7%. В частности, хлеб теперь стоит на 6,3% дороже, макароны – на 3,6%, мясо – на 3,4%, рыба – на 5%, творог, сыр – на 11,8%, молоко – на 14,8%, подсолнечное масло – на 8,7%, сливочное масло – на 25%.
Но некоторые продукты подешевели. Так, яйца сбросили в цене 12,3%, сахар – 1,6%, овощи – 28,7%, а цены на фрукты остались на уровне прошлогодних.
Стоимость безалкогольных напитков выросла на 2,7%, сигарет и алкоголя – на 21,6%.
Прогноз для одесских потребителей: вряд ли будет хуже!
К тому же,согласно данным фискальной службы в Одесской области, доходы свыше одного миллиона гривен в прошлом году зарегистрировали 308 налогоплательщиков.
Добавим, что из-за роста тарифов ЖКУ уровень беспокойства населения увеличился с 30% до 36%. Также люди стали больше беспокоиться по поводу своего здоровья: этот показатель за год повысился с 15% до 18%. А вот боязнь обострения военных действий за 2016 год упала с 38% до 33%. Спокойнее украинцы начали относиться и к общему состоянию экономики — этот уровень снизился с 26% до 22%. Но страхи из-за роста цен на продукты оставались неизменными весь год — 23%.
Похоже, привыкаем к кризису!
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