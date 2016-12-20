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2016-12-20, 09:37
Пожар в центре Одессы
В Одессе на улице Нежинской, 5 произошел пожар в трехэтажном жилом доме. Как сообщает областное ГСЧС, пламя вспыхнуло в одной из квартир на первом этаже.
"В квартире на первом этаже горели домашние вещи, везде наблюдалось сильное задымление, которое распространялось по лестнице на все этажи здания. В квартире пожарные нашли без сознания 83-летнюю хозяйку. Ей оказали первую домедицинскую помощь и передали работникам скорой. В тяжелом состоянии женщину госпитализировали в реанимационное отделение", – пояснили в ГСЧС.
Всего к ликвидации пожара привлекались 12 человек личного состава и 3 единицы спасательной техники ГСЧС.
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