2016-12-20, 09:37

Пожар в центре Одессы

В Одессе на улице Нежинской, 5 произошел пожар в трехэтажном жилом доме. Как сообщает областное ГСЧС, пламя вспыхнуло в одной из квартир на первом этаже.

"В квартире на первом этаже горели домашние вещи, везде наблюдалось сильное задымление, которое распространялось по лестнице на все этажи здания. В квартире пожарные нашли без сознания 83-летнюю хозяйку. Ей оказали первую домедицинскую помощь и передали работникам скорой. В тяжелом состоянии женщину госпитализировали в реанимационное отделение", – пояснили в ГСЧС.













Всего из здания эвакуировали 7 человек, из которых 2 – дети. Помощь медиков им не понадобилась. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем хозяйкой пострадавшей квартиры.

Всего к ликвидации пожара привлекались 12 человек личного состава и 3 единицы спасательной техники ГСЧС.



СТО в Одессе. Ремонт автомобилей всех марок и классов