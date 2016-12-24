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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-24, 10:28
Пожар в Одессе: пришлось эвакуировать 12 человек и спасать хозяина квартиры

Сегодня,24 декабря, в 01:08  на улице Академика Королева произошел пожар в квартире на 7-м этаже девятиэтажного жилого дома.

Прибывшие на место происшествия спасатели уже в 01:34 локализовали, а в 02:01 полностью ликвидировали пожар.

В ходе тушения огня был спасен 58-летний хозяин квартиры. Известно, что спасатели эвакуировали 12 человек из соседних квартир.

В результате происшествия огонь уничтожил домашнее имущество в квартире на площади в 25 кв. м.

Сейчас устанавливается причина пожара.

 

 


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