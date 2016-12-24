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2016-12-24, 10:28
Пожар в Одессе: пришлось эвакуировать 12 человек и спасать хозяина квартиры
Сегодня,24 декабря, в 01:08 на улице Академика Королева произошел пожар в квартире на 7-м этаже девятиэтажного жилого дома.
Прибывшие на место происшествия спасатели уже в 01:34 локализовали, а в 02:01 полностью ликвидировали пожар.
В результате происшествия огонь уничтожил домашнее имущество в квартире на площади в 25 кв. м.
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