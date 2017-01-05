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2017-01-05, 12:43
Пожар в Одесском облсовете (ФОТО)
Сегодня утром 5 января в административном корпусе №2 Одесского областного совета на улице Канатной, 83 произошло возгорание обшивки здания на правом крыле пятнадцатиэтажного строения.
"Сообщение о возгорании на месте неоконченного ремонта поступило к пожарным в 10:24. Пламя охватило 10 кв.м. обшивки", – рассказала пресс-секретарь Одесского облсовета Ольга Левчук.
Пожар был обнаружен и ликвидирован сотрудниками здания ещё до приезда пожарных. Сотрудников, у которых сегодня был рабочий день, эвакуировали из здания. К счастью, пострадавших нет.
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