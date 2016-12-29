2016-12-29, 11:00

Правоохранители обеспокоены массовыми мероприятиями в Одессе

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, прошло расширенное совещание руководителей правоохранительных органов и органов власти региона, на котором обсуждались вопросы охраны общественного порядка и «недопущения террористических и экстремистских проявлений» во время празднования Нового года и Рождества.



По мнению правоохранителей, вопрос выработки совместных согласованных мер по поддержанию стабильной ситуации в Одесском регионе и пресечению массовых беспорядков и эскалации насилия является актуальным.

«В связи с этим прокуратура обращается к жителям Одессы и области с просьбой не поддаваться на возможные провокационные призывы, воздержаться от участия в несанкционированных массовых мероприятиях, не нарушать требования закона и сохранять спокойствие и правопорядок», — также подчёркивают в пресс-службе правоохранительного ведомства.