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2016-12-29, 11:00
Правоохранители обеспокоены массовыми мероприятиями в Одессе
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, прошло расширенное совещание руководителей правоохранительных органов и органов власти региона, на котором обсуждались вопросы охраны общественного порядка и «недопущения террористических и экстремистских проявлений» во время празднования Нового года и Рождества.
«В связи с этим прокуратура обращается к жителям Одессы и области с просьбой не поддаваться на возможные провокационные призывы, воздержаться от участия в несанкционированных массовых мероприятиях, не нарушать требования закона и сохранять спокойствие и правопорядок», — также подчёркивают в пресс-службе правоохранительного ведомства.
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