2017-02-07, 10:13

Предельный срок для одесских предпринимателей - 9 февраля

Предоставление физическими лицами - предпринимателями Отчета о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммы начисленного единого взноса (далее - Отчет) регулируется Порядком формирования и предоставления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее - Порядок).

Отчет формируется и подается один раз в год до 10 февраля года, который наступает за отчетным периодом, по форме N Д5 согласно приложению 5 к Порядку с указанием типа формы "начальная".

Физические лица - предприниматели, которые находятся на общей системе налогообложения, сами за себя формируют и подают отчет согласно таблице 1 приложения 5, а физические лица - предприниматели, которые избрали упрощенную систему налогообложения, - согласно таблице 2 приложения 5.

Физические лица - предприниматели, которые на протяжении отчетного года изменяли систему налогообложения, формируют и подают в органы фискальной службы один отчет с имеющимся титульным листом, который включает две таблицы: таблицу 1 и таблицу 2 приложения 5 к Порядку.

Отчет, составленный с нарушением требований Порядка, в том числе без обязательных реквизитов и предоставленный без всех необходимых таблиц, не считается отчетом и считается таким, что не подавался.

Более детально с таким разъяснением можно ознакомиться в письме Государственной фискальной службы Украины от 25.01.2017 года №1592/7/99-99-13-02-01-17 «Относительно порядка предоставления физическими лицами - предпринимателями Отчета о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммы начисленного единого взноса».