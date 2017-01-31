2017-01-31, 08:48

Председатель бюджетной комиссии Одесского горсовета Оксана Гончарук сразится с коллегой на сессии 8 февраля

В Одессе решили создать "Общественный бюджет". На сессии рассмотрят сразу два его законопроекта.



Первый, его номер в повестке дня сессии Одесского горсовета 8 февраля - 2.10, разработан бюджетной комиссией под руководством Оксаны Гончарук. Второй - под номером 2.11, принадлежит одному автору - депутату из фракции "Самопомощи" Александру Борнякову.



Суть Общественного Бюджета (ОБ) проста. Деньги из городского бюджета предоставляются на реализацию идей граждан по улучшению жизни в городе - после соответствующего рассмотрения и под неусыпным контролем.



Городские власти в этом не первопроходцы - в столице уже внедрили ОБ с бюджетом 50 млн грн. Этих денег, по мнению одесситов, уже поработавших с проектом "Социальный заказ", очень мало.



И потому в законопроекте Борнякова указана сумма от 50 тыс грн до 1 млн грн, в предложениях Гочарук - от 200 тыс до 5 млн грн.

Оба законопроекта содержат существенные различия. Так, проект Оксаны Гончарук разрешает предлагать свои социальные проекты и отдельным гражданам, и предприятиям, и общественным организациям. На реализацию каждой идеи, воплощать которую будут исключительно муниципальные органы, предусмотрено выделение от 200 тыс до 5 млн грн.

В проекте Александра Борнякова указаны более скромные цифры — от 50 тыс до 1 млн грн. А воплощением займутся сами авторы идей. Субъектам хозяйствования автор доступа к ОБ предоставлять не намерен.

Разнится в законопроектах и сама трактовка понятия «Общественный Бюджет».

Оксана Гончарук подает ОБ как взаимодействие мэрии и общественности для реализации задумок при полном контроле их авторов. Александр Борняков приводит несколько иные формулировки. ОБ — это просто финансирование предложений граждан за бюджетный счет. Причем депутат сразу определил объем финансирования Общественного Бюджета — это 150 млн грн, из которых 100 млн — из бюджета развития, 50 млн — из общего фонда.



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