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2017-01-31, 08:48
Председатель бюджетной комиссии Одесского горсовета Оксана Гончарук сразится с коллегой на сессии 8 февраля
В Одессе решили создать "Общественный бюджет". На сессии рассмотрят сразу два его законопроекта.
Оба законопроекта содержат существенные различия. Так, проект Оксаны Гончарук разрешает предлагать свои социальные проекты и отдельным гражданам, и предприятиям, и общественным организациям. На реализацию каждой идеи, воплощать которую будут исключительно муниципальные органы, предусмотрено выделение от 200 тыс до 5 млн грн.
В проекте Александра Борнякова указаны более скромные цифры — от 50 тыс до 1 млн грн. А воплощением займутся сами авторы идей. Субъектам хозяйствования автор доступа к ОБ предоставлять не намерен.
Разнится в законопроектах и сама трактовка понятия «Общественный Бюджет».
Оксана Гончарук подает ОБ как взаимодействие мэрии и общественности для реализации задумок при полном контроле их авторов. Александр Борняков приводит несколько иные формулировки. ОБ — это просто финансирование предложений граждан за бюджетный счет. Причем депутат сразу определил объем финансирования Общественного Бюджета — это 150 млн грн, из которых 100 млн — из бюджета развития, 50 млн — из общего фонда.
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