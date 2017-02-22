2017-02-22, 17:50

Президент распорядился: конкурс на глав районов Одесской области

Президент Украины подписал распоряжение об объявлении конкурса на должности глав 13 районных государственных в различных областях Украины, в том числе и в Одесском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента.

Распоряжением Президента предусмотрено объявление конкурсов на должности глав: Захаровской, Лиманской, Окнянской и Саратской районных государственных администраций. Документы от желающих участвовать в конкурсе принимаются до 9 марта, а сам конкурс состоится 14 марта.

Ранее 8 февраля Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение об объявлении конкурсов на вакантные должности руководителей семи районных государственных администраций в Одесской области.

Согласно документу, руководителей ищут: в Белгород-Днестровскую, Болградскую, Измаильскую, Николаевскую, Овидиопольскую, Раздельнянскую и Ширяевскую райнные государственные администрации. Конкурс состоится 28 февраля.+

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении с поста Саратской районной государственной администрации Михаила Лева 6 февраля.

А 3 февраля, подписал сразу пять распоряжений об увольнении глав райгосадминистраций в Одесской области.

Согласно документам, опубликованным на официальном сайте главы государства, должностей лишились председатель Захаровской РГА Дмитрий Франчук (по его заявлению), председатель Измаильской РГА Валентина Стойкова (согласно ее заявлению), председатель Лиманской РГА Дмитрий Наталуха (по заявлению), председатель Окнянской РГА Владимир Гавриш (по его заявлению), председатель Ширяевской РГА Тарас Бойко (по заявлению).



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