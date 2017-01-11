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St.Diamond

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Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-11, 11:31
Президент собирается в Одессу ради нового губернатора

В ряде СМИ появилась информация, что завтра,12 января, Президент Украины посетит Одессу, чтобы представить нового главу Одесской ОГА. 

В пресс-службе Одесской ОГА данную информацию не подтверждают и не отвергают, ссылаясь на отсутствие точной информации из Киева.

Напомним, Одесскую областную государственную администрацию должен возглавить Максим Степанов, который займет данную должность по результатам конкурса.

Новый руководитель Одесской ОГА уже знаком с Одесской областью. На протяжении 2008-2010 годов Максим Степанов был заместителем главы ОГА Николая Сердюка и занимался экономическими вопросами региона.



Одесские СМИ получили фэйковую рассылку от нового губернатора
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Вакантное кресло одесского губернатора может занять Максим Степанов (ФОТО, ВИДЕО)
Губернаторский список: их не 44, а 31

Напомним, ранее 21 декабря, в редакцию "Деловой Одессы", как и в ряд других СМИ, пришла фэйковая рассылка от имени главы пресс-службы Одесской облгосадминистрации Анны Филимоновой. 

 

 


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