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2017-01-11, 11:31
Президент собирается в Одессу ради нового губернатора
В ряде СМИ появилась информация, что завтра,12 января, Президент Украины посетит Одессу, чтобы представить нового главу Одесской ОГА.
В пресс-службе Одесской ОГА данную информацию не подтверждают и не отвергают, ссылаясь на отсутствие точной информации из Киева.
Новый руководитель Одесской ОГА уже знаком с Одесской областью. На протяжении 2008-2010 годов Максим Степанов был заместителем главы ОГА Николая Сердюка и занимался экономическими вопросами региона.
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