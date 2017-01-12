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2017-01-12, 16:35
Президент Украины и экс-губернатор Одессы обменялись взаимной неприязнью
Во время своего визита в Одессу, Петр Порошенко сообщил, что реальные изменения в регионе, какие он хотел бы видеть, начались только после отставки Саакашвили.
В ответ на это Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко злится на него за то, что в бытность главой Одесской областной государственной администрации, М.Саакашвили перекрыл ему финансовые потоки, которые шли "в карман".
"Президент Украины врет, потому что он прекрасно понимает, что то, что он говорит, – это неправда. Он говорит не о тех деньгах, которые должны были поступить в бюджет, он говорит о тех деньгах, которые должны были ему в карман поступить из Одесской таможни, которая во время моего руководства не поступали", - сказал М.Саакашвили в эфире телеканала "112.Украина" в четверг.
Впрочем заметим, что ранее Порошенко сам, в обход конкурса, назначил главой Одесской таможни протеже Саакашвили Юлию Марушевскую - человека без какого-либо опыта работы на таможне и без должного образования.
Обвинения в свой адрес Михаил Саакашвили прокомментировал и в фэйсбуке:
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