2017-02-10, 15:12

Привычный сценарий в Одессе:конфликт и потасовка с полицией (ВИДЕО)

Сегодня, 10 февраля, перенос заседания по делу 2 мая в Малиновском суде Одессы, из-за смены адвокатов, спровоцировал потасовку.

Недовольные активисты считают, что пятеро подсудимых могут выйти из-под стражи, ведь на днях у них истекает срок выбранной меры пресечения. Дальше все по сценарию: блокирование здания суда , потасовка с полицией, незначительные ушибы.

Начальник управления превентивной деятельности в ГУНП в Одесской области Иван Ищенко на своей странице Facebook сообщил:

«Указанное решение суда вызвало негодование у активистов присутствующих в заседании. Благодаря своевременным действиям сотрудников батальона полиции особого назначения, возможное развитие конфликта было предотвращено», — написал Иван Ищенко.Заседание перенесли на понедельник, 13 февраля. При этом срок содержания под стражей подсудимых заканчивается во вторник.



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