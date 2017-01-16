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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

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 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-16, 14:52
Приживется ли глинтвейн в Одессе?

Ответ на этот вопрос пытаются получить организаторы фестиваля, который второй раз прошел в эти выходные дни.

Организаторы фестиваля "Одесская ярмарка" и предприниматели предоставили одесситам и гостям города широкий выбор излюбленного для многих в зимний период ароматного напитка, а также шашлык на мангале, немецкие колбаски и многое другое. 

Целебный напиток из вина и трав, приготовленный по разным рецептам, варился для посетителей ярмарки в огромных чанах прямо на улице.

После дегустации глинтвейна и других угощений одесситы и гости города могли прогуляться по праздничной Дерибасовской и сфотографироваться у разноцветных шаров, украсивших в этом году главную улицу города.  







Впервые в Одессе - массовый глинтвейн!

Напомним, первый фестиваль глинтвейна стартовал в Одессе 3 января.


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