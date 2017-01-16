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2017-01-16, 14:52
Приживется ли глинтвейн в Одессе?
Ответ на этот вопрос пытаются получить организаторы фестиваля, который второй раз прошел в эти выходные дни.
Целебный напиток из вина и трав, приготовленный по разным рецептам, варился для посетителей ярмарки в огромных чанах прямо на улице.
После дегустации глинтвейна и других угощений одесситы и гости города могли прогуляться по праздничной Дерибасовской и сфотографироваться у разноцветных шаров, украсивших в этом году главную улицу города.
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