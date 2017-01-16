2017-01-16, 14:52

Приживется ли глинтвейн в Одессе?

Ответ на этот вопрос пытаются получить организаторы фестиваля, который второй раз прошел в эти выходные дни.



Организаторы фестиваля "Одесская ярмарка" и предприниматели предоставили одесситам и гостям города широкий выбор излюбленного для многих в зимний период ароматного напитка, а также шашлык на мангале, немецкие колбаски и многое другое.

Целебный напиток из вина и трав, приготовленный по разным рецептам, варился для посетителей ярмарки в огромных чанах прямо на улице.

После дегустации глинтвейна и других угощений одесситы и гости города могли прогуляться по праздничной Дерибасовской и сфотографироваться у разноцветных шаров, украсивших в этом году главную улицу города.















Впервые в Одессе - массовый глинтвейн!



Напомним, первый фестиваль глинтвейна стартовал в Одессе 3 января.