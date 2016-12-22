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2016-12-22, 10:16
Продлены сроки подачи тендерных предложений по дноуглублению в порту Южный
Администрация морского порта «Южный» сообщает, что на основании многочисленных обращений потенциальных участников торгов в системе Прозорро о продлении сроков подачи тендерных предложений, в ближайшее время, следуя ст.23 Закона «О публичных закупках», будут перенесены сроки подачи тендерных предложений не менее на 28 дней торгам на закупку:
1. услуг по эксплуатационному дноуглублению - подчистка дна от наносов на внутренней акватории морского порта "Южный" и внутреннем подходном канале
2. Работ по реконструкции водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий у причалов с учетом перспективного грузооборота морского порта «Южный» в г. Южный
3. Работ по реконструкции морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам морского порта «Южный» (строительно-монтажные работы).
При этом будут учтены все обоснованные обращения потенциальных участников о внесении изменений в тендерную документацию по данным торгам.
О внесении изменений в Тендерной документации и продление сроков подачи тендерных предложений уже уведомлены все заинтересованные потенциальные участники через систему Прозорро, сообщила пресс-служба администрации морского порта «Южный».
Гройсман дал поручение АМПУ отменить тендер по Южному
Порт Южный сделал официальное заявление
Напомним, ранее Антимонопольный комитет отменил процедуру закупки по дноуглублению в порту «Южный».
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