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2016-12-22, 14:50
Прогноз для одесских потребителей: вряд ли будет хуже!
Традиционно в конце года одесситы, как и все украинцы, ощущают повышение цен, делая закупки к новогодним праздникам, и судорожно смотрят на курсы валют с тревожным вопросом - "ну и куда доллар ползет?"
Столичный аграрный эксперт Алексей Дорошенко сравнил цены на продукты в Украине в декабре 2015 и 2016 гг.
Лидером роста цен стала "молочка":
цены на сливочное масло подскочили на 40,1% (на 37,81 грн);
творог – цены поднялись на 18,6% (на 12,46 грн).
сметана – цены выросли на 28,7% (на 8,42 грн);
молоко – цены подскочили на 28,1% (на 3,29 грн).
Кроме того, ощутимо поднялись цены на "социальный" хлеб – на 7% подорожал ржаной хлеб, и на 4,7% пшеничный.
Более, чем на 7 % подорожали такие продукты:
колбаса варенная первого сорта – на 8,4% (на 4,68 грн);
подсолнечное масло – на 11,4% (на 3,32 грн);
тушка куриная – на 7,9% (на 3 грн);
гречневая крупа – на 8,8% (на 2,24 грн).
В то же время, за год были и продукты, цены на которые упали:
сало подешевело на 5,10 грн (10,1%);
яйца куриные – на 2,70 грн (11,8%);
капуста – на 6,52 грн (64,1%);
морковь – на 6,46 грн (62,1%);
лук – на 6,02 грн (58,5%);
свекла – на 3,88 грн (51,7%);
картофель – на 0,79 грн (13,3%).
По данным Госстата, в целом за последние три года цены на продукты и промтовары росли по-разному. Одни — прежде всего это касается импорта — подорожали в 2-3 раза. Другие, отечественные, на 11-60%.
Это то, что касается продуктов. А теперь о курсе валют.
Известный эксперт, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, рассказал столичным СМИ, что до последней вводной – национализации "Приватбанка" - он ориентировался на курс на уровне 30 гривен за доллар.
"Но "ПриватБанк" внес дополнительное неизвестное в это "курсовое уравнение" на следующий год.
На вопрос журналиста "Комсомольской правды" видит ли он какой-то повод для оптимизма, глядя в экономику 2017 года, Олег Устенко ответил по-одесски оптимистично:
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