2016-12-22, 14:50

Прогноз для одесских потребителей: вряд ли будет хуже!

Традиционно в конце года одесситы, как и все украинцы, ощущают повышение цен, делая закупки к новогодним праздникам, и судорожно смотрят на курсы валют с тревожным вопросом - "ну и куда доллар ползет?"

Столичный аграрный эксперт Алексей Дорошенко сравнил цены на продукты в Украине в декабре 2015 и 2016 гг.

Лидером роста цен стала "молочка":

цены на сливочное масло подскочили на 40,1% (на 37,81 грн);

творог – цены поднялись на 18,6% (на 12,46 грн).

сметана – цены выросли на 28,7% (на 8,42 грн);

молоко – цены подскочили на 28,1% (на 3,29 грн).

Кроме того, ощутимо поднялись цены на "социальный" хлеб – на 7% подорожал ржаной хлеб, и на 4,7% пшеничный.





Более, чем на 7 % подорожали такие продукты:

колбаса варенная первого сорта – на 8,4% (на 4,68 грн);

подсолнечное масло – на 11,4% (на 3,32 грн);

тушка куриная – на 7,9% (на 3 грн);

гречневая крупа – на 8,8% (на 2,24 грн).

В то же время, за год были и продукты, цены на которые упали:

сало подешевело на 5,10 грн (10,1%);

яйца куриные – на 2,70 грн (11,8%);

капуста – на 6,52 грн (64,1%);

морковь – на 6,46 грн (62,1%);

лук – на 6,02 грн (58,5%);

свекла – на 3,88 грн (51,7%);

картофель – на 0,79 грн (13,3%).

По данным Госстата, в целом за последние три года цены на продукты и промтовары росли по-разному. Одни — прежде всего это касается импорта — подорожали в 2-3 раза. Другие, отечественные, на 11-60%.

Это то, что касается продуктов. А теперь о курсе валют.





Известный эксперт, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, рассказал столичным СМИ, что до последней вводной – национализации "Приватбанка" - он ориентировался на курс на уровне 30 гривен за доллар.

"Но "ПриватБанк" внес дополнительное неизвестное в это "курсовое уравнение" на следующий год.



Главный вопрос – будут ли ОВГЗ, которые дают "Привату", выброшены на рынок? Если не включится станок, не будут печатать деньги, если "живые деньги" не попадут в экономику, тогда с инфляцией и курсом будет все относительно спокойно.



Но если вдруг часть ОВГЗ попадет на реальный рынок и изменятся монетарные компоненты, надо быть готовыми и к более высокому уровню инфляции и курса. Надеюсь, это прекрасно понимают в Минфине и НБУ, и не допустят негативного развития ситуации", - считает эксперт.

На вопрос журналиста "Комсомольской правды" видит ли он какой-то повод для оптимизма, глядя в экономику 2017 года, Олег Устенко ответил по-одесски оптимистично:



"Однозначно: вряд ли будет хуже!"



