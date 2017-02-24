2017-02-24, 14:57

Пропаганда по-одесски: 2,5 тонны - в макулатуру

2,5 тонны фейковых газет провокаторы пытались распространять под видом изданий одной из партий, сообщают в пресс-службе СБУ.

По данным ведомства, эту прессу пропагандистского содержания по заданию российских кураторов собирались распространять киевлянка и одессит - гражданин Российской Федерации. За эту работу они должны были получить 18 тыс. грн.

"Разоблаченная группа провокаторов готовила ряд пропагандистских акций в Одессе в дни памяти Героев Небесной сотни с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

Печатный груз был доставлен в Одессу из Киева.

"Фальшивая газета содержала исходные данные и тираж, соответствующие настоящему печатному изданию. Злоумышленники успели привлечь 30 распространителей фейковой газеты и арендовали помещение для ее хранения", - проинформировали в СБУ.

Служба безопасности Украины продолжает следственные действия и устанавливает всех причастных к данной акции антиукраинской пропаганде.