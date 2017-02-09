2017-02-09, 17:55

Простест одесского нардепа в Киеве не оценили

Вчера утром одесский народный депутат Алексей Гончаренко пришел под стены посольства Федеративной республики Германии в Киеве и краской из баллончика "приукрасил" обломок Берлинской стены, украшающий вход в здание.

Сделанная нардепом надпись гласила «NEIN», то есть, «нет» в переводе с немецкого. Кому «нет» и почему — Гончаренко тут же разъяснил чудом здесь же объявившимся журналистам, с камерой и микрофоном.

Оказывается, это была символическая акция, а не банальное хулиганство. И символизирует она протест нардепа против высказываний посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля, которые он считает прокремлевскими. Так, по словам Алексея Гончаренко, его очень возмутил, к примеру, тот факт, что Райхель не видит проблемы проведения выборов в зоне АТО в условиях российской оккупации.





Сегодня Президент Украины Петр Порошенко назвал поведение одесского нардепа Алексея Гончаренко неприемлимым.

«Таким способом Гончаренко выразил свое осуждение высказываниям посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля. Посол заявил, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности.Проведение выборов на оккупированной территории в присутствии оккупационных иностранных войск является твердо и абсолютно невозможным. Однако, поведение народного депутата у посольства Германии в Украине совершенно неприемлемо. Это его частная позиция. Она была осуждена фракцией и не отражает позицию политической силы», — заявил президент.



В свою очередь, Алексей Гончаренко написал на своей странице в соцсети:



«Я думал, что все сказал своей акцией (своей личной, а не акцией политической силы, в которую я вхожу). Я ответил господину послу Райхелю не только от себя, так думают очень многие украинцы. У нас есть наши «красные линии». Выборы под дулами российских автоматов - одна из них. Считаю, что в этом и есть суть статуса «народный депутат» - выражать мнение групп людей. Я не говорю, что всех, но многих. Очень многих.»

Добавим, что по факту хулиганских действий у посольства прокуратурой Киева начато уголовное производство по статье 296 (хулиганство) УК.