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2016-12-22, 11:19
Против нового губернатора: одесситов призывают к массовому протесту
Экс-депутат Одесского горсовета Александр Остапенко, проигравший конкурс на должность председателя одесской ОГА, призывает одесситов к массовому протесту 22 декабря.
По его руководством уже создано новое общественное движение «За ответственные процедуры назначения», которое свой первый митинг проведёт сегодня на морвокзале.
Ждут «всех, кого возмущает демонстративная и наглая игра в наперстки под крышей Нацкомиссии по госслужбы и навязывание Одесской очередного парашютист от антиразвитийных групп интересов».
По словам организаторов движения, в их намерениях — подача апелляции в суд и публикация петиции к Президенту с просьбой пересмотреть результаты губернаторского конкурса.
«Все другие идеи приветствуются! Приносите их с собой!» — призывают сторонники Александра Остапенко.
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