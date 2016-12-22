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St.Diamond

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Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-22, 11:19
Против нового губернатора: одесситов призывают к массовому протесту

Экс-депутат Одесского горсовета Александр Остапенко, проигравший конкурс на должность председателя одесской ОГА, призывает одесситов к массовому протесту 22 декабря.

По его руководством уже создано новое общественное движение «За ответственные процедуры назначения», которое свой первый митинг проведёт сегодня на морвокзале.

Ждут «всех, кого возмущает демонстративная и наглая игра в наперстки под крышей Нацкомиссии по госслужбы и навязывание Одесской очередного парашютист от антиразвитийных групп интересов».

По словам организаторов движения, в их намерениях — подача апелляции в суд и публикация петиции к Президенту с просьбой пересмотреть результаты  губернаторского конкурса.

«Все другие идеи приветствуются! Приносите их с собой!» — призывают сторонники Александра Остапенко.

Город - Первый наезд на нового губернатора

Одесские СМИ получили фэйковую рассылку от нового губернатора
Портфель одесского губернатора: Степанов - о планах, Остапенко и Червоненко - о прошедшем конкурсе

Ранее Остапенко на своей странице в «Фейсбуке»  написал, что состоявшийся 20 декабря конкурс больше напоминал соревнования спортсменов, где судьи в последний момент меняют правила игры. А одесские СМИ получили фэйковую рассылку от якобы пресс-службы нового губернатора.

 


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