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2017-01-08, 14:03
Ради юной одесситки: пряничный город продается по домику (ФОТО)
До 10 января на Одесской киностудии можно увидеть сказочный городок из пряников и конфет.
Среди сладких экземпляров есть те, которые могут двигаться. Это стало возможным благодаря специальным механизмом, над которым потрудились одесские инженеры. Ну, а знатоков истории и культуры Одессы порадуют прянично-карамельное изваяние затоки или пряничная конфетная фабрика.
Все полученные средства пойдут на помощь в лечении 2-х летней Ангелины Ткаченко, у которой рак глаз.
Вход - 50 гривен. Для детей до 12 и пенсионеров - вход бесплатный!
Впервые в Одессе: сладкоежек ждут на Приморском бульваре
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