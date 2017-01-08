Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Января
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-08, 14:03
Ради юной одесситки: пряничный город продается по домику (ФОТО)

До 10 января на Одесской киностудии можно увидеть сказочный городок из пряников и конфет.

 Выставка пряничных домиков работает с 11:00 до 17:00. 

Среди сладких экземпляров есть те, которые могут двигаться. Это стало возможным благодаря специальным механизмом, над которым потрудились одесские инженеры. Ну, а знатоков истории и культуры Одессы порадуют прянично-карамельное изваяние затоки или пряничная конфетная фабрика.

На протяжении всей выставки проходит аукцион. 

Все полученные средства пойдут на помощь в лечении 2-х летней Ангелины Ткаченко, у которой рак глаз.

Вход - 50 гривен. Для детей до 12 и пенсионеров - вход бесплатный!

Впервые в Одессе: сладкоежек ждут на Приморском бульваре





 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП