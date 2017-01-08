2017-01-08, 14:03

Ради юной одесситки: пряничный город продается по домику (ФОТО)

До 10 января на Одесской киностудии можно увидеть сказочный городок из пряников и конфет.



Выставка пряничных домиков работает с 11:00 до 17:00.

Среди сладких экземпляров есть те, которые могут двигаться. Это стало возможным благодаря специальным механизмом, над которым потрудились одесские инженеры. Ну, а знатоков истории и культуры Одессы порадуют прянично-карамельное изваяние затоки или пряничная конфетная фабрика.



На протяжении всей выставки проходит аукцион.

Все полученные средства пойдут на помощь в лечении 2-х летней Ангелины Ткаченко, у которой рак глаз.

Вход - 50 гривен. Для детей до 12 и пенсионеров - вход бесплатный!

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