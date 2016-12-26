

﻿ 2016-12-26, 13:50 Расписание транспорта в Одессе в Новогоднюю ночь В связи с празднованием Нового 2017 года будет организована работа городских маршрутов общего пользования с 22:00 31 декабря 2016 года до 06:00 1 января 2017 года: - на трамвайных маршрутах: № 3 - 2 ед., № 5 – 1 ед., № 7 – 3 ед., № 10 – 2 ед., № 12 – 1 ед., № 13 – 2 ед., № 17 – 2 ед., № 18 – 1 ед., № 20 – 1 ед., № 21 – 1 ед., № 26 – 1 ед., № 27 – 2 ед., № 28 – 1 ед., № 31 – 2 ед.; - на троллейбусных маршрутах: № 2 – 1 ед., № 3 – 1 ед., № 7 – 3 ед., № 8 – 1 ед., № 9 – 2 ед., № 10 – 1 ед., № 11 – 1 ед., № 12 – 2 ед.; - на автобусных маршрутах: № 9 – 2 ед., № 117 – 4 ед., № 121 – 4 ед., № 124 – 2 ед., № 127 – 2 ед., № 130 – 2 ед., № 137 – 4 ед., № 146 – 5 ед., № 150 – 5 ед., № 168 – 10 ед., № 175 – 4 ед., № 185 – 4 ед., № 190 – 6 ед., № 191 – 8 ед., № 197 – 4 ед., № 198 – 2 ед., № 201 – 4 ед., № 203 – 2 ед., № 208 – 2 ед., № 220а – 4 ед., № 232а – 8 ед., № 242 – 4 ед., № 250 – 3 ед. Средний интервал движения автобусов составит 30-40 мин.

