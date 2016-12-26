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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-26, 13:50
Расписание транспорта в Одессе в Новогоднюю ночь

В связи с празднованием Нового 2017 года будет организована работа городских маршрутов общего пользования

с 22:00 31 декабря 2016 года до 06:00 1 января 2017 года:

- на трамвайных маршрутах:

№ 3 - 2 ед., № 5 – 1 ед., № 7 – 3 ед., № 10 – 2 ед., № 12 – 1 ед., № 13 – 2 ед., № 17 – 2 ед., № 18 – 1 ед., № 20 – 1 ед., № 21 – 1 ед., № 26 – 1 ед., № 27 – 2 ед., № 28 – 1 ед., № 31 – 2 ед.;

- на троллейбусных маршрутах:

№ 2 – 1 ед., № 3 – 1 ед., № 7 – 3 ед., № 8 – 1 ед., № 9 – 2 ед., № 10 – 1 ед., № 11 – 1 ед., № 12 – 2 ед.;

- на автобусных маршрутах:

№ 9 – 2 ед., № 117 – 4 ед., № 121 – 4 ед., № 124 – 2 ед., № 127 – 2 ед., № 130 – 2 ед., № 137 – 4 ед., № 146 – 5 ед., № 150 – 5 ед., № 168 – 10 ед., № 175 – 4 ед., № 185 – 4 ед., № 190 – 6 ед., № 191 – 8 ед., № 197 – 4 ед., № 198 – 2 ед., № 201 – 4 ед., № 203 – 2 ед., № 208 – 2 ед., № 220а – 4 ед., № 232а – 8 ед., № 242 – 4 ед., № 250 – 3 ед.

Средний интервал движения автобусов составит 30-40 мин.


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