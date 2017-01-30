2017-01-30, 17:07

Реформаторы недовольны любовью Степанова к чиновникам и порядку

Бывший губернатор Одесской области очень недоволен решением нынешнего губернатора. Он не понимает — зачем увеличивать штат чиновников облгосадминистрации, если экономика региона находится в полном упадке.

Об этом Михаил Саакашвили написал в своём Фейсбуке, комментируя распоряжение нового главы Одесщины Максима Степанова об увеличении штата ОГА до 528 человек. Это на 89 чиновников больше, чем при реформаторах, подсчитали Ivasi.news.

- Классика жанра — наконец-то справедливость будет восстановлена! 200 тысяч малых предприятий закрыли, зато добавили чиновников. А если серьезно, когда мы сменим власть, первым же решением упраздним структуру областных администраций и граждане сразу же почувствуют улучшение, — возмущается Саакашвили.

К слову, новый губернатор не только увеличил свой штат, доукомплектовав образовавшийся при предшественнике кадровый дефицит, но и создал 10 новых управлений. Это — Департамент социальной и семейной политики, Департамент здравоохранения, Управление инвестиций, международного и межрегионального сотрудничества, Управление градостроительства и архитектуры, Управление аграрной политики, Управление капитального строительства, Управление коммуникаций и информационной политики, Управление туризма, рекреации и курортов, Отдел координации административных услуг информатизации, Сектор предотвращения и выявления коррупции.

При этом Максим Степанов, отменив конкурс на замещение должностей председателей райгосадминистраций, активно занялся утверждением своих замов.

- Чтобы объявлять конкурс, нужно было четко определиться с полномочиями. Мною подписано распоряжение о новой структуре, о распределении обязанностей между первым заместителем и заместителями главы облгосадминистрации. Конкурс будет объявлен сегодня – завтра. Работать одному достаточно тяжело, — поясняет губернатор.

Конкурс на замещение вакантных должностей заместителей председателя Одесской ОГА будет объявлен в ближайшие два дня.

А до пятницы, 3 февраля, по распоряжению Степанова будут подготовлены положения о подразделениях ОГА, которые создаются в новой структуре. Это позволит объявить еще один конкурс — на должности руководителей управлений и департаментов.



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