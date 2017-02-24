2017-02-24, 15:50

Рейдерская атака в Одессе

Сегодня, 24 февраля, произошла попытка рейдерского захвата предприятия «Велес-Агро», которое располагается на территории завода «Продмаш», о чем и сообщили представители компании «Велес-Агро».

На предприятие пытаются войти около 20 человек, которые представились сотрудниками налоговой полиции. Они представили документы по уголовным делам, открытым в отношении предприятия и на их основании хотят зайти на территорию и арестовать имущество «Велес-Агро».

На что сотрудники предприятия сообщили, что, если есть юридические основания, обращайтесь в суд.





«Налоговики» пытаются запугать сотрудников и сообщили им, что они ждут силового подкрепления, чтобы зайти на территорию завода. При этом люди уверены, что имеющиеся у налоговиков документы не имеют отношения к уголовному делу.

Руководитель «Велес-Агро» сообщил: «Мы расцениваем это как рейдерский захват. У нас крупное предприятие, хорошо известное в Украине, думаю, кто-то таким образом решает свои вопросы».



