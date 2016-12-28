2016-12-28, 14:22

Режим работы Центров обслуживания одесских плательщиков в праздничные и выходные дни

Главное управление ГФС в Одесской области сообщает, что Центры обслуживания плательщиков в праздничные и выходные дни будут работать в следующем режиме работы:

- 31 декабря 2016 года - рабочий день в режиме дежурства (по необходимости с привлечением специалистов соответствующих структурных подразделений) до 13 ч. 00 мин.;

- 3, 4, 5 января 2017 года - рабочие дни соответственно графика работы ЦОП;

- 6 января 2017 года - рабочий день до 15 ч. 45 мин.;

- 9 января 2017 года - рабочий день в режиме дежурства (по необходимости с привлечением специалистов соответствующих структурных подразделений) до 18 ч. 00 мин.;

- 1, 2, 7, 8 января 2017 года - выходные дни.