Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Декабря
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-28, 14:22
Режим работы Центров обслуживания одесских плательщиков в праздничные и выходные дни

Главное управление ГФС в Одесской области сообщает, что Центры обслуживания плательщиков в праздничные и выходные дни будут работать в следующем режиме работы: 

- 31 декабря 2016 года - рабочий день в режиме дежурства (по необходимости с привлечением специалистов соответствующих структурных подразделений) до 13 ч. 00 мин.; 

- 3, 4, 5 января 2017 года - рабочие дни соответственно графика работы ЦОП; 

- 6 января 2017 года - рабочий день до 15 ч. 45 мин.; 

- 9 января 2017 года - рабочий день в режиме дежурства (по необходимости с привлечением специалистов соответствующих структурных подразделений) до 18 ч. 00 мин.; 

- 1, 2, 7, 8 января 2017 года - выходные дни. 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП