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2016-12-28, 14:22
Режим работы Центров обслуживания одесских плательщиков в праздничные и выходные дни
Главное управление ГФС в Одесской области сообщает, что Центры обслуживания плательщиков в праздничные и выходные дни будут работать в следующем режиме работы:
- 31 декабря 2016 года - рабочий день в режиме дежурства (по необходимости с привлечением специалистов соответствующих структурных подразделений) до 13 ч. 00 мин.;
- 3, 4, 5 января 2017 года - рабочие дни соответственно графика работы ЦОП;
- 6 января 2017 года - рабочий день до 15 ч. 45 мин.;
- 9 января 2017 года - рабочий день в режиме дежурства (по необходимости с привлечением специалистов соответствующих структурных подразделений) до 18 ч. 00 мин.;
- 1, 2, 7, 8 января 2017 года - выходные дни.
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