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2017-02-02, 13:47
Риск в Одесском перинатальном центре свели к минимуму (ФОТО)
Для Одесского областного перинатального центра закуплено новое медицинское оборудование.
Постоянной комиссией областного совета по вопросам здравоохранения и социальной политики, которую возглавляет Анатолий Садовник, неоднократно рассматривались пути снижения материнской и детской смертности в Одесской области. Ведь именно уровень перинатальной смертности отражает социальное положение населения и здоровья нации. Так, жизненно важное оборудование закуплено на средства областного бюджета (около 13500000 гривен) в рамках областной целевой программы «Здоровье».
«Эта программа нашла поддержку всего депутатского корпуса, несмотря на политические взгляды. И одним из ее целей является предоставление качественной медицинской помощи и снижение материнской и детской смертности. Убежден, что совместными усилиями будет достигнуто конечного результата », - отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский.
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