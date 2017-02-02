2017-02-02, 13:47

Риск в Одесском перинатальном центре свели к минимуму (ФОТО)

Для Одесского областного перинатального центра закуплено новое медицинское оборудование.



В частности - 4 аппарата искусственной вентиляции легких, 7 ламп для фототерапии, 10 мониторов контроля состояния новорожденных, 8 инфузионных насосов для дозирования ведения лекарств, 8 назальных аспираторов, многофункциональный операционный стол, 2 аппарата ультра волновой диагностики (высшей категории и переносной), кровати-трансформеры для проведения родов.



Сюда попадают пациентки с высоким риском потери плода, а также с тяжелыми патологиями, нередко требуется проведение преждевременных родов. Оказания эффективной медицинской помощи детям требует соответствующего медицинского оборудования. Современная техника позволяет выхаживать детей с врожденной патологией, с недостаточной и даже с критически низкой массой тела и предотвращает развитие осложнений.

Постоянной комиссией областного совета по вопросам здравоохранения и социальной политики, которую возглавляет Анатолий Садовник, неоднократно рассматривались пути снижения материнской и детской смертности в Одесской области. Ведь именно уровень перинатальной смертности отражает социальное положение населения и здоровья нации. Так, жизненно важное оборудование закуплено на средства областного бюджета (около 13500000 гривен) в рамках областной целевой программы «Здоровье».

«Эта программа нашла поддержку всего депутатского корпуса, несмотря на политические взгляды. И одним из ее целей является предоставление качественной медицинской помощи и снижение материнской и детской смертности. Убежден, что совместными усилиями будет достигнуто конечного результата », - отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский.













