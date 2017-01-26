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2017-01-26, 12:42
Рожать с комфортом в Одесской области (ФОТО)
Находясь с рабочим визитом в Любашевском районе, председатель областного совета Анатолий Урбанский совместно с депутатами посетил Любашевскую центральную районную больницу, где завершился ремонт родильного отделения.
После символического перерезания ленты гости осмотрели отремонтированные помещения и новое оборудование. Родильное отделение переведено в главный корпус больницы. Оно рассчитано на 15 коек и состоит из двух родильных залов, операционной, палаты интенсивной терапии новорожденных, палаты патологии беременности, палат совместного пребывания матери и ребенка и отдельной палаты для женщин, имеющих инфекционные болезни.
Кроме этого в больнице отремонтировано кабинет магнитно-резонансной терапии и сам томограф.
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